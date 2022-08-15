Названа предварительная причина пожара на территории казанского завода «Хитон»

Предварительная причина вчерашнего пожара на территории казанского завода «Хитон» — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электротехнического оборудования. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Напомним, пожар произошел накануне вечером в Казани по ул. 3-я Кленовая, 9. Сообщение о возгорании поступило в 17.30. На производственном железобетонном одноэтажном складе размером 20х50 метров загорелось растительное масло в еврокубах.



Пожар удалось локализовать в 18.52. Открытое горение на площади 420 кв.м ликвидировали в 201.52.

Фото: Дарья Пинегина

Как выяснило «Реальное время», на территории, где произошел пожар, в основном находятся арендаторы, а от самого «Хитона» есть лишь один цех. На месте происшествия работали не только пожарные, но и сотрудники полиции, а также скорая помощь. Никто не пострадал.

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Татьяна Демина