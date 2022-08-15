В России возродили бизнес-портал «Бибосс» от создателя рухнувшей пирамиды Raf Systems

Недавно у портала сменился директор

Бизнес-портал «Бибосс» казанского предпринимателя Евгения Иванова — основателя рухнувшей финансовой пирамиды Raf Systems — вновь заработал впервые с октября 2021 года. Ресурс обновляется с начала августа. Проект о франшизах с казанской пропиской также объявил о наборе менеджеров, журналистов и аналитиков, сообщили «Реальному времени» источники — в том числе с просьбой вернуться на работу обратились и к бывшим сотрудникам.

В апреле 2021 года Евгений Иванов создал криптовалютный инвестиционный проект Raf Systems, внесенный ЦБ РФ в число компаний с признаками финансовой пирамиды. Вкладчикам предлагали получить доход в размере 17—22% от вклада. За регистрацию нужно было заплатить от 100 долларов в биткоинах. В феврале этого года казанский бизнесмен заявил о закрытии Raf Systems, пообещав вкладчикам выплатить долги в течение пяти лет, и покинул страну.

Фото: YouTube

Что касается «Бибосса», то проект был зарегистрирован в столице Татарстана в апреле 2019 года. Его бенефициаром, согласно данным портала раскрытия информации, по-прежнему является Иванов. За прошлый год выручка проекта составила 10,9 миллиона рублей, прибыль — в 64,5 раза меньше, 169 тысяч рублей. Чистые активы оцениваются в 1,1 миллиона рублей.



В конце июня у «Бибосса» сменился руководитель — вместо Евгения Иванова им стал Рамиль Кадиров. Последний, по данным источников издания, являлся партнером Иванова в Raf Systems.

«Рамиль спокойно ездит на машине, купленной на наши деньги»

Тем временем активизировались обманутые вкладчики Raf Systems. Как сообщил «Реальному времени» один из них, на данный момент все ресурсы проекта, в том числе сайт, закрыты, а его организаторы на связь не выходят.

— Рамиль [Кадиров] спокойно ездит на машине, купленной на наши деньги, и даже не скрывается. Вопросы о возврате денег блокирует и чистит. Людям ничего не возвращали и не собираются, — заявил вкладчик.



Другой предположил, что все усилия по возврату денег бесполезны:

— Я в эту фуету успел немного занести, часть вывел, за мой остаток браться точно никто не будет, да и дороже мне это выйдет. Но этому хитрому черту (имеется в виду Иванов, — прим. ред.) я бы взглянул в глаза.

Отметим, что на данный момент информации о заявлениях от вкладчиков в правоохранительные органы нет.

Дарья Пинегина