Итоги дня: KazanSummit 2022, продажа российского бизнеса McDonald's, подорожание проезда в метро Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 19 мая.
- В Казани стартовал XIII Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022». Ключевая тема мероприятия — экономика совместного потребления и всеобщее благо халяль. Как стало известно на пленарном заседании, несмотря на негативные факторы прошлых лет, торговля между исламским миром и Татарстаном продолжает расти, а культурные связи крепнут. На мероприятии также работает выездная редакция «Реального времени».
- Во время саммита председатель Всемирного дня халяль Мухаммед Джинна заявил, что Татарстан можно использовать для создания халяль-хаба в регионе, чтобы иметь связь со всеми производителями для получения доступа к логистическим цепочкам. Он отметил, что республика — это значительный игрок мусульманского и немусульманского мира, она может производить не только халяль-продукты в пищевом секторе, но и другие товары.
- Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам мероприятий, приуроченных к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией: «Принятие Волжской Булгарией ислама стало одной из знаменательных вех в истории нашей Родины, оказало значительное влияние на ее становление как многоконфессионального государства, сыграло важную роль в формировании единого и сплоченного многонационального народа России. На протяжении столетий российские мусульмане вносили и вносят значительный вклад в развитие страны. Их яркие достижения в самых разных сферах — неотъемлемая часть нашего богатейшего исторического, научного, культурного, духовного наследия».
- Нового министра промышленности и торговли Татарстана могут представить завтра. Как выяснило «Реальное время», вероятный кандидат, чье имя пока не называется, придет извне. До этого должность занимал Альберт Каримов, который занял пост замглавы Минпромторга России.
- Сеть фастфуда McDonald's Corp продаст свой бизнес в России своему крупному российскому франчайзи — компании «ГиД» Александра Говора. Он управляет 25 ресторанами сети в Сибири. Закрытие сделки ожидается в ближайшие недели, это зависит от определенных условий, в том числе и от одобрения регулятора.
- Стоимость проезда в метро Казани подорожает с 30 мая. Оплата проезда по банковской карте повысится до 31 рубля, по наличному расчету — до 36 рублей. О том, много это или мало, в материале «Реального времени».
- За последнюю неделю появилось почти с десяток объявлений о продаже торговых помещений в казанском ТЦ «Республика». Стоимость объектов варьируется от 2,8 до 25 млн рублей, площадь — от 10 до 140 «квадратов». О причинах продажи — в материале «Реального времени».
- Союз журналистов Татарстана запустил онлайн-энциклопедию журналистики и печати. Идея ее создания появилась еще более 15 лет назад. Однако изначально пособие задумывалось в формате книги. Позже было принято решение сделать «структурированный и понятный формат — формат «Википедии».
- В Казани до 1 августа ликвидируют МБУ «Институт «Казгражданпроект». Комиссии необходимо обеспечить передачу имущества, находящегося на балансе, в состав муниципальной казны города. Как объяснили в мэрии столицы Татарстана, объект решили ликвидировать после создания в 2021 году Института развития города.
- Программа импортозамещения полностью провалена, несмотря на бравурные отчеты отраслевых ведомств. Такое мнение выразил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
- Более половины жителей Казани выступают за введение законодательных ограничений для вождения самокатов и электросамокатов. Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, 24% опрошенных казанцев придерживаются обратного мнения. Они считают, что для самокатов и электросамокатов в городе надо создавать комфортную среду.
- На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о всероссийском движении детей и молодежи «Большая перемена». Оно будет состоять из региональных отделений по всей стране, местных структур в муниципальных образованиях и др. Одной из целей организации указано содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, движение не подразумевает возрождения пионерии.
- Другое исследование SuperJob показало, что у 37% жителей Казани нет денег на отпуск. Город занял восьмое место по фактическому бюджету на отпуск — 38 тысяч рублей. Запрос к уровню расходов на неделю у жителей столицы Татарстана составил 153 тысячи рублей, что на 15 тысяч больше, чем годом ранее.
- Объект культурного наследия местного значения «Питейный дом» XVIII века — здание на улице Профсоюзной 20/14 в Казани, готовят к сносу. Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение. Выяснилось, что само здание не является исторической постройкой, на этом месте в начале 2000-х годов построили его копию.
- Лучшие наставники из 15 предприятий СИБУРа, а также эксперты из компаний КАМАЗ, «Газпром нефть» и «Росатом» прибыли в Нижнекамск на двухдневный форум. Гостей ждала насыщенная программа — выступления спикеров, панельные дискуссии, деловые игры. Подробности — в материале «Реального времени».
- Глава Минстроя России Ирек Файзуллин сообщил, что все регионы страны вошли в текущий отопительный сезон своевременно и без серьезных нарушений. По его словам, на подготовку было выделено более 196 млрд рублей. Министр отметил, что все происшествия находятся на контроле федерального и региональных штабов, а количество коммунальных аварий снизилось на 5,9%.
- В Набережных Челнах из зоопарка «Тулпар» вывезли верблюдицу Беляшку и молодого верблюда Тулпара в другой регион. Как рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, это произошло после проверки прокуратуры.
- Бывший президент США Джордж Буш-младший в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, позвонившими ему от имени украинского лидера Владимира Зеленского, подтвердил, что на Украине работали американские биолаборатории. Так, в беседе «Зеленский» выразил благодарность Вашингтону и сказал, что украинцы смогли сохранить их наследие: биолаборатории, которые финансировали американцы. На что Буш ответил: «Да».
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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