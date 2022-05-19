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Итоги дня: KazanSummit 2022, продажа российского бизнеса McDonald's, подорожание проезда в метро Казани

19:00, 19.05.2022
Итоги дня: KazanSummit 2022, продажа российского бизнеса McDonald's, подорожание проезда в метро Казани
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 19 мая.

  • В Казани стартовал XIII Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022». Ключевая тема мероприятия — экономика совместного потребления и всеобщее благо халяль. Как стало известно на пленарном заседании, несмотря на негативные факторы прошлых лет, торговля между исламским миром и Татарстаном продолжает расти, а культурные связи крепнут. На мероприятии также работает выездная редакция «Реального времени».
  • Во время саммита председатель Всемирного дня халяль Мухаммед Джинна заявил, что Татарстан можно использовать для создания халяль-хаба в регионе, чтобы иметь связь со всеми производителями для получения доступа к логистическим цепочкам. Он отметил, что республика — это значительный игрок мусульманского и немусульманского мира, она может производить не только халяль-продукты в пищевом секторе, но и другие товары.
  • Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам мероприятий, приуроченных к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией: «Принятие Волжской Булгарией ислама стало одной из знаменательных вех в истории нашей Родины, оказало значительное влияние на ее становление как многоконфессионального государства, сыграло важную роль в формировании единого и сплоченного многонационального народа России. На протяжении столетий российские мусульмане вносили и вносят значительный вклад в развитие страны. Их яркие достижения в самых разных сферах — неотъемлемая часть нашего богатейшего исторического, научного, культурного, духовного наследия».
  • Нового министра промышленности и торговли Татарстана могут представить завтра. Как выяснило «Реальное время», вероятный кандидат, чье имя пока не называется, придет извне. До этого должность занимал Альберт Каримов, который занял пост замглавы Минпромторга России.
Фото: realnoevremya.ru
  • Сеть фастфуда McDonald's Corp продаст свой бизнес в России своему крупному российскому франчайзи — компании «ГиД» Александра Говора. Он управляет 25 ресторанами сети в Сибири. Закрытие сделки ожидается в ближайшие недели, это зависит от определенных условий, в том числе и от одобрения регулятора.
  • Стоимость проезда в метро Казани подорожает с 30 мая. Оплата проезда по банковской карте повысится до 31 рубля, по наличному расчету — до 36 рублей. О том, много это или мало, в материале «Реального времени».
  • За последнюю неделю появилось почти с десяток объявлений о продаже торговых помещений в казанском ТЦ «Республика». Стоимость объектов варьируется от 2,8 до 25 млн рублей, площадь — от 10 до 140 «квадратов». О причинах продажи — в материале «Реального времени».
Фото: Максим Платонов
  • Союз журналистов Татарстана запустил онлайн-энциклопедию журналистики и печати. Идея ее создания появилась еще более 15 лет назад. Однако изначально пособие задумывалось в формате книги. Позже было принято решение сделать «структурированный и понятный формат — формат «Википедии».
  • В Казани до 1 августа ликвидируют МБУ «Институт «Казгражданпроект». Комиссии необходимо обеспечить передачу имущества, находящегося на балансе, в состав муниципальной казны города. Как объяснили в мэрии столицы Татарстана, объект решили ликвидировать после создания в 2021 году Института развития города.
  • Программа импортозамещения полностью провалена, несмотря на бравурные отчеты отраслевых ведомств. Такое мнение выразил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
  • Более половины жителей Казани выступают за введение законодательных ограничений для вождения самокатов и электросамокатов. Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, 24% опрошенных казанцев придерживаются обратного мнения. Они считают, что для самокатов и электросамокатов в городе надо создавать комфортную среду.
Фото: realnoevremya.ru
  • На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о всероссийском движении детей и молодежи «Большая перемена». Оно будет состоять из региональных отделений по всей стране, местных структур в муниципальных образованиях и др. Одной из целей организации указано содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, движение не подразумевает возрождения пионерии.
  • Другое исследование SuperJob показало, что у 37% жителей Казани нет денег на отпуск. Город занял восьмое место по фактическому бюджету на отпуск — 38 тысяч рублей. Запрос к уровню расходов на неделю у жителей столицы Татарстана составил 153 тысячи рублей, что на 15 тысяч больше, чем годом ранее.
Фото: realnoevremya.ru
  • Объект культурного наследия местного значения «Питейный дом» XVIII века — здание на улице Профсоюзной 20/14 в Казани, готовят к сносу. Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение. Выяснилось, что само здание не является исторической постройкой, на этом месте в начале 2000-х годов построили его копию.
  • Лучшие наставники из 15 предприятий СИБУРа, а также эксперты из компаний КАМАЗ, «Газпром нефть» и «Росатом» прибыли в Нижнекамск на двухдневный форум. Гостей ждала насыщенная программа — выступления спикеров, панельные дискуссии, деловые игры. Подробности — в материале «Реального времени».
  • Глава Минстроя России Ирек Файзуллин сообщил, что все регионы страны вошли в текущий отопительный сезон своевременно и без серьезных нарушений. По его словам, на подготовку было выделено более 196 млрд рублей. Министр отметил, что все происшествия находятся на контроле федерального и региональных штабов, а количество коммунальных аварий снизилось на 5,9%.
Фото: realnoevremya.ru
  • В Набережных Челнах из зоопарка «Тулпар» вывезли верблюдицу Беляшку и молодого верблюда Тулпара в другой регион. Как рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, это произошло после проверки прокуратуры.
  • Бывший президент США Джордж Буш-младший в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, позвонившими ему от имени украинского лидера Владимира Зеленского, подтвердил, что на Украине работали американские биолаборатории. Так, в беседе «Зеленский» выразил благодарность Вашингтону и сказал, что украинцы смогли сохранить их наследие: биолаборатории, которые финансировали американцы. На что Буш ответил: «Да».
Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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