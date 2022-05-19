Глава Минстроя сообщил, что все регионы России вошли в отопительный сезон без серьезных нарушений

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин сообщил, что все регионы страны вошли в текущий отопительный сезон своевременно и без серьезных нарушений. Об этом говорится в официальном телеграм-канале правительства.

По его словам, на подготовку к отопительному сезону 2021—2022 годов было выделено более 196 млрд рублей. Он отметил, что все происшествия находятся на контроле федерального и региональных штабов, а количество коммунальных аварий снизилось на 5,9%. Кроме того, на снижение износа сетей направлены треть инвестиционных бюджетных кредитов и средства Фонда национального благосостояния.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Файзуллин добавил, что в рамках поддержки сферы ЖКХ к организациям за неисполнение инвестиционных программ теперь не применяются тарифные последствия, а системообразующие организации могут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Вместе с этим Минстрой компенсирует регионам и ресурсоснабжающим организациям экономически обоснованные расходы на топливо, не учтенные при установлении тарифов.

20 апреля стало известно, что к 2024 году российские регионы, исключая Москву, планируется перевести на оплату отопления жилья только в отопительный период. Соответствующий проект постановления подготовил Минстрой.



Сейчас регионы страны самостоятельно определяют способ оплаты отопления: ежемесячно на протяжении всего календарного года или только в отопительный сезон. Изменения, которые предлагает Минстрой, позволят уйти от ежегодной корректировки платы за отопление и рассчитываться за фактически потребленный в расчетном периоде объем тепловой энергии.



Максим Кокунин