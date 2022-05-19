Стоимость проезда в казанском метро увеличили до 36 рублей за наличные — это много или мало?

Сегодня премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об увеличении стоимости проезда в метро до 36 рублей за наличные и до 31 рубля при оплате банковской картой.

Проезд подорожает с 30 мая.

Сейчас стоимость проезда в метро составляет 30 рублей при оплате картой, 35 — при оплате наличными, 27 рублей — при оплате транспортной картой.



Стоимость проезда в казанском метро увеличили до 36 рублей за наличные — это:

$0,56, €0,54, или £0,45 , по курсу ЦБ на сегодня;



, по курсу ЦБ на сегодня; На 26 рублей больше стоимости проезда в казанском метро в 2010 году — 15 рублей;

стоимости проезда в казанском метро в 2010 году — 15 рублей; На 11 рублей выше стоимости проезда в 2017 году — 25 рублей;

стоимости проезда в 2017 году — 25 рублей; На 24 рубля меньше цены разового проездного в метро Москвы — 60 рублей;

цены разового проездного в метро Москвы — 60 рублей; На 29 рублей ниже стоимости разового проезда в метро Санкт-Петербурга — 65 рублей;

стоимости разового проезда в метро Санкт-Петербурга — 65 рублей; На 9 рублей больше стоимости проезда в метро Новосибирска — 27 рублей;

стоимости проезда в метро Новосибирска — 27 рублей; В 12—13 раз меньше стоимости обычного билета в метро Лондона — £5,5—£6 в зависимости от зоны;

стоимости обычного билета в метро Лондона — £5,5—£6 в зависимости от зоны; На 20,1 рубля больше стоимости проезда в метро Мехико — 5 песо, или 15,9 рубля, по курсу ЦБ на сегодня;

стоимости проезда в метро Мехико — 5 песо, или 15,9 рубля, по курсу ЦБ на сегодня; В 4,9 раза меньше стоимости проезда в метро Нью-Йорка — $2,75;

стоимости проезда в метро Нью-Йорка — $2,75; На 13,28 рубля больше стоимости проезда в метро в Минске — 0,9 белорусского рубля, или 22,72 российского рубля, по курсу ЦБ на сегодня;

стоимости проезда в метро в Минске — 0,9 белорусского рубля, или 22,72 российского рубля, по курсу ЦБ на сегодня; На 27 рублей меньше стоимости чизбургера в «Макдоналдсе» — 63 рубля.

Артем Гафаров