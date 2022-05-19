Казанский ТЦ «Республика» распродают по кусочкам

Фото: Максим Платонов

Купить помещение можно за 2,8—25 млн рублей

За последнюю неделю появилось почти с десяток объявлений о продаже торговых помещений в казанском торговом центре «Республика», расположенном в самом центре города. Стоимость объектов варьируется от 2,8 до 25 млн рублей, площадь — от 10 до 140 «квадратов».

Как выяснило «Реальное время», самый бюджетный вариант — помещение свободного назначения площадью 12 кв. м за 2,8 млн рублей. Оно находится на втором (верхнем) этаже возле входа в кинотеатр. Автор объявления обещает ежемесячный доход в 60—72 тысячи рублей при минимальных расходах на эксплуатацию. Причина продажи не указывается.

Фото: Максим Платонов

10,4 кв. м на первом этаже продаются за 3,7 млн рублей. Автор объявления предлагает использовать точку для ногтевого сервиса, продажи бижутерии, кофейной или чайной продукции. Также торговая площадь может рассматриваться в качестве инвестиции для сдачи в аренду.

Еще одно помещение для собственного бизнеса или сдачи в аренду площадью в 24 «квадрата» предлагают купить за почти 4,5 млн рублей. А в 7,6 млн рублей обойдется торговая площадь в 51,2 «квадрата». Автор объявления уточняет: объект можно поделить на три помещения, аренда каждого из которых обещает быть дорогой.



Фото: Максим Платонов

Также на сайте объявлений можно найти 55 «квадратов» за 8,2 млн рублей, 56 кв. м за 10,3 млн рублей, 76,6 «квадратов» за 13,6 млн рублей.

Условия аренды не менялись

Почти в каждом объявлении указываются преимущества местоположения торговых площадей. Покупателям напоминают, что ТЦ «Республика» находится в центре огромного пешеходного трафика, что сулит солидный поток клиентов. Рядом расположены и остановки общественного транспорта, благодаря чему до торгового центра удобно добираться.

Примечательно, что ни один из авторов объявлений причину продажи не называет.

Фото: Максим Платонов

Как сообщили «Реальному времени» в администрации «Республики», решение о продаже помещений собственники принимают самостоятельно. Там уточнили, что в последние месяцы условия аренды площадей в ТЦ не менялись. В администрации добавили, что минимальная площадь помещений составляет 10 кв. м, максимальная — 250 «квадратов».

Один из продавцов рассказал изданию, что причина продажи помещения — нужда в деньгах. Когда-то в объект вложили средства, однако теперь он пустует. Автор объявления уточнил, что условия аренды в ТЦ не менялись и правила содержания остались прежними.

Фото: Максим Платонов

Другой продавец рассказал, что торговая площадь продается из-за того, что собственник переехал в другой город и решил развивать дело уже там. Вместе с помещением за отдельную доплату можно приобрести и готовый бизнес, однако покупатель может распорядиться объектом в своих целях. На вопрос о том, изменились ли условия аренды, собеседник ответил, что ранее были незначительные скидки, однако сейчас они уже не действуют.

Освобожденные площади могут достигнуть 3,5 млн «квадратов»

По данным консалтинговой компании Knight Frank Russia, Казань вошла в список городов с наибольшим приростом соотношения торговых площадей к количеству жителей — за 3 года он составил 12%. Самые высокие показатели были зарегистрированы в Перми (+50%) и Волгограде (+17%).

Вместе с тем в марте стало известно, что в казанских торговых центрах приостановили работу 45 магазинов иностранных брендов. На встрече с мэром Ильсуром Метшиным руководители крупных городских ТЦ предложили зафиксировать кадастровую стоимость налога на имущество, снизить тарифы на вывоз ТКО и применить некоторые другие меры поддержки.

Фото: Максим Платонов

Напомним, ряд иностранных брендов приостановил работу в целом по России. Среди них: сеть магазинов одежды Uniqlo, компания по продаже нижнего белья Victoria's Secret, ретейлер детских товаров Mothercare, компания Swarovski и другие. В конце апреля управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский сообщил, что после ухода иностранных брендов общая площадь освобожденных помещений может достигнуть 3—3,5 млн «квадратов».

Диана Жиленкова