Стартовал KazanSummit 2022: зачем Сингапуру, Nestle и «Макдоналдсу» халяль-индустрия в Татарстане

Два миллиарда мусульман потребляют товаров на $6 трлн, но не вывозят их на внешние рынки. Как это можно изменить

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани открылся XIII Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit». Ключевая тема — экономика совместного потребления и всеобщее благо халяль. Сектор «халяль» становится все более привлекательным, объем активов в исламских странах оценивается в $3,6 трлн, затраты же составляют $6,5 трлн. Причина и в том, что все больше западных компаний, вроде «Нестле» или «Макдоналдса», вводят эти стандарты у себя, чтобы успешно работать в странах исламского мира, в частности в Сингапуре, который привели в пример. В Минэкономразвития России уже предложили компаниям из исламских стран занять освободившиеся из-за ухода западных партнеров ниши, пообещав отмену налоговых пошлин. В Татарстане же хотят создать халяль-хаб для распространения таких продуктов по всей России. Подробнее о ключевых предложениях и вызовах, прозвучавших на саммите в Казани, — в материале «Реального времени».

Бизнес, управление и потребление в стиле халяль

Как отметили на пленарном заседании, несмотря на негативные факторы прошлых лет (пандемия коронавируса и ее последствия), торговля между исламским миром и Татарстаном продолжает расти, культурные связи крепнут. Роль мусульманской экономики, согласно мнению участников пленарного заседания саммита, в последние годы растет, база для качественного роста создана. За три года товарооборот стран, входящих в Организацию исламского сотрудничества, только с Россией вырос на четверть.

Всего, по словам модератора заседания, главного редактора турецкого TRT World Юсуфа Эрима, саммит собрал более 5 тысяч участников со всего исламского мира, сама программа включает в себя около 100 сессий. Он отметил, что халяль — это не только еда, а образ жизни, «сознательное потребление»:

— Это значит бизнес в стиле халяль, управление в стиле халяль. И потребление в стиле халяль.

По словам модератора заседания, главного редактора турецкого TRT World Юсуфа Эрима, саммит собрал более 5 тысяч участников со всего исламского мира

Компаниям из исламских стран предлагают занять освободившиеся в России ниши

По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, сегодня мировая экономика столкнулась с новыми вызовами, продовольственными и энергетическими проблемами, нарушениями цепочек поставок, угрозой инфляции в крупнейших экономиках. Он выразил мнение, что санкции против России «разрушают всю мировую экономику и торговлю, ухудшая положение людей во многих странах мира». Тогда как «внутренний рынок России научился адаптироваться под меняющиеся обстоятельства» с первых санкций, введенных еще в 2014 году.

— Мы видим большие перспективы сотрудничества с исламскими странами. Роль мусульманских стран в современном мире растет. Объем активов в мусульманских странах уже оценивается в 3,6 трлн долларов США, — заявил он.

Министр экономического развития России Максим Решетников выразил мнение, что санкции против России «разрушают всю мировую экономику и торговлю, ухудшая положение людей во многих странах мира»

По словам Решетникова, база для качественного взаимного экономического сотрудничества между РФ и исламским миром уже создана: за последние три года товарооборот России со странами Организации исламского сотрудничества вырос на четверть. Со своей стороны он предложил исламским странам развивать в первую очередь крупный логистический транспортный коридор «Север — Юг», который должен усилить внешнеторговое взаимодействие со странами Каспийского бассейна и Персидского залива. В частности, по линии агросектора. Пока этот проект РФ развивает с Азербайджаном, Узбекистаном и Казахстаном. В планах — сотрудничество с Туркменистаном.



— И еще пример новых возможностей: на российском рынке освобождаются ниши [в связи с уходом западных компаний из-за санкций], которые могут быть заняты импортом из исламских стран. Тем более сегодня нами взят курс на снятие ограничений на пути импорта. С партнерами по Евразийскому экономическому сообществу мы освободили от ввозных пошлин более 1 300 позиций товаров. Это 15% нашего импорта. Упростили контроль на границе. Снимаем транспортные и логистические барьеры, — отметил Решетников.

Пока же Россия развивает активное сотрудничество лишь с рядом стран Центральной Азии: Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном. Есть и давние партнеры с Ближнего Востока: Турция, Египет и ОАЭ. И главной экспортной позицией российской экономики в эти страны являются продукты АПК, в частности зерно (в прошлом году Россия стала крупнейшим мировым его экспортером, отгрузив 30 млн тонн в 100 стран мира, больше всего в Турцию и Египет).

Оборот между Россией и ОАЭ вырос на 85%

Халяльную продукцию российские компании поставляют в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Оман и Египет. В перспективе — продвижение халяль-экспорта в Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток и в Африку.

Для этого власти создают Единую национальную систему сертификации продукции на соответствие стандарту «халяль». И планируют создать продуктовые халяль-хабы в той же Саудовской Аравии и ОАЭ, Малайзии и Сингапуре. Абдулла Аль Салех, заместитель министра экономики ОАЭ по вопросам внешней торговли и промышленности, отчасти подтвердил активное сотрудничество двух стран. Так, после того как в 2018 году было подписано соглашение о комплексном сотрудничестве, оборот в 2021 году составил 4,5 млрд долларов США (с ростом к 2020 году на 85%). По словам Сергея Горькова, председателя правления АО «Росгеология», это 20% от всего оборота с другими исламскими странами.

Как «Нестле» и другие западные компании вводят у себя халяль

В то же время, по словам Салеха, затраты в сам сектор халяль по всему миру составляют уже 6,5 трлн долларов США. Это, в свою очередь, предоставляет возможности для компаний, инвесторов и не из исламских стран, которые сегодня выделяют значимую часть инвестиций в этот сектор.

— «Нестле», например, один из крупнейших производителей питания по всему миру. У него есть специализированная продукция халяль, которую он использует как способ доступа к большему числу потребителей. И это касается не только продуктов, но и моды. В магазинах MARKS & SPENCER [британский бренд] вы всегда можете найти отдельные подразделения, где выставлены товары халяль, — заявил спикер, отметив, что продукция халяль может производиться и потребляться людьми любой религии, необязательно мусульманами.

Эксперт: необязательно вводить единый стандарт «халяль»

Есть и проблемы: стандартизация и сертификация продуктов халяль в зависимости от страны. По словам президента ТПП России Сергея Катырина, в нашей стране есть центр при ДУМ РФ, но этого недостаточно. К тому же, если говорить об исламских странах, то «есть шииты и сунниты» — с разными подходами к стандартам «халяль».

Есть и проблемы: стандартизация и сертификация продуктов халяль в зависимости от страны. По словам президента ТПП России Сергея Катырина, в нашей стране есть центр при ДУМ РФ, но этого недостаточно

Многие финансовые и банковские продукты, отмечает он, в халяль-финансах неприемлемы: к примеру, финансирование деривативов, торговля алкоголем, оружием. Для экономики России при этом тот же исламский банкинг важен хотя бы потому, что за 10 лет прямые финансовые инвестиции (взаимные) выросли как раз со странами исламского мира. Мухаммед Джинна, председатель Всемирного дня халяль (UNWHD), с ним не согласился. Он обратил внимание, что и безо всяких единых стандартов халяль-индустрия в мире растет на 18—20% в год, даже в пандемию этот рост не прекратился:

— 30 лет мы говорим о продуктах, мясных, других, как правильно организовать это. Говорим о стандартах. Не беспокойтесь! Возьмите стандарты, какие близки вашей стране, и работайте! Больше ничего делать не надо! Рынок — 6 трлн долларов. Это то, что могут сделать мусульманские страны сейчас. У нас больше 2 млрд мусульман, и мы все являемся потребителями и потребляем товаров на 6 трлн долларов! Но не выносим такие же объемы товаров на внешний рынок!

Почему Сингапур — пример халяль-индустрии

Спикер привел в пример Сингапур, который каждый год посещают 22 млн человек. И объяснил «магию успешного туризма» в брендинге, вроде «Пиццы Хат» или «Макдоналдса», продукция которых в Сингапуре изготавливается по стандартам «халяль» на 100%. Так как, обратил внимание Джинна, стандарт «халяль» не религиозный, а стандарт «продовольственной безопасности»:

— Туристы знают, что еда чистая и проверенная, им ничего не грозит. В пандемию в 2020 году Сингапур представил и первый халяль-круиз, там все было сертифицировано по стандартам «халяль».

Мухаммед Джинна также предложил странам исламского мира использовать Татарстан для создания халяль-хаба, чтобы связаться со всеми производителями для получения доступа к местным логистическим цепочкам. Тем более что Татарстан уже является «значительным игроком мусульманского и немусульманского мира» и в республике есть кадры, чтобы производить не только халяль-продукты в пищевом секторе. Перспективные направления эксперт видит в медицине, в частности в халяль-вакцинах. Инсулин необходим для диабетиков всего мира, но этот препарат может производиться не из халяль-источников.

— В Татарстане необязательно можно производить только продукты для мусульман. Я считаю, мы должны начать создавать халяль-хаб в этой республике, — заявил он.

В свою очередь, резюмируя, президент Татарстана Рустам Минниханов, одновременно председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», признав, что разного рода вызовы последних лет не могут не оказать негативного влияния на исламскую экономику, отметил, что рост производства и потребления халяль-продуктов при этом все равно прогнозируется. Причина, считает он, в том, что «халяль» выступает стандартом и гарантом качества.

— Халяльный образ жизни согласуется с современным поведением людей, кто предпочитает безопасную пищу и социально ответственное производство. Более 100 предприятий выпускают в Татарстане халяль-товары, более 20 компаний работают и на экспорт. Халяльные клиники уже принимают клиентов. Экономика совместного потребления — новый глобальный тренд, — заключил президент.

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