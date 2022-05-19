У почти каждого третьего жителя Казани нет денег на отпуск

Фото: Максим Платонов

У 37% жителей Казани совсем нет денег на отпуск, таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob среди представителей экономически активного населения из всех округов страны, в том числе 500 респондентов из столицы Татарстана.



Казань занимает восьмое место по фактическому бюджету на отпуск — 38 тысяч рублей. Это на тысячу рублей больше, чем в прошлом году (37 тысяч рублей). Запрос к уровню расходов на неделю у жителей столицы Татарстана составляет 153 тысячи рублей — на 15 тысяч рублей больше, чем годом ранее (138 тысяч рублей).

В прошлом году утверждали, что у них нет денег на отпуск, 28% опрошенных казанцев. В целом по России средний бюджет на одного человека на неделю отпуска в этом году составляет 37 тысяч рублей. 35% россиян заявили, что не могут позволить себе отдых.

Фото: realnoevremya.ru

О планах взять отпуск в мае сообщали 30% жителей Татарстана. Самыми популярными месяцами для отпуска у татарстанцев оказались июль и август. По 50% опрошенных предпочитают отдыхать в эти месяцы. 40% выбрали для отпуска июнь. В ноябре, январе и феврале татарстанцы реже всего берут отпуска. Эти варианты выбрали только по 3% респондентов.

Маргарита Головатенко