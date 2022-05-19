Нового министра промышленности и торговли Татарстана могут представить завтра

Как выяснило «Реальное время», нового министра промышленности и торговли Татарстана могут представить завтра. Вероятный кандидат, чье имя пока не называется, придет извне.

Напомним, в понедельник главу татарстанского Минпромторга Альберта Каримова утвердили на должность замглавы Минпромторга России. Под его контролем в федеральном ведомстве будут функционировать Департамент сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения и Департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения.

Фото: Максим Платонов (архив)

Каримов на посту замминистра промышленности и торговли России сменил Александра Морозова, который занимал эту должность с июля 2015 года. Сам он был заместителем премьер-министра Татарстана — министром промышленности и торговли республики с 23 декабря 2015 года.

Луиза Игнатьева, Татьяна Леухина