Стоимость проезда в казанском метрополитене подорожает с конца мая

Стоимость проезда в метро Казани подорожает с 30 мая. Об этом сообщается в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

Сегодня Кабмин Татарстана поднял стоимость проезда в казанском метро. Оплата проезда по банковской карте повысится до 31, по наличному расчету — до 36 рублей. Провоз багажа также подорожал до 31 рубля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас стоимость проезда в метро составляет 30 рублей при оплате картой, 35 — при оплате наличными, 27 рублей — при оплате транспортной картой.

Татьяна Леухина