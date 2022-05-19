KazanSummit 2022: исламские финансы и партнерский банкинг, индустрия халяль и молодежная дипломатия
На мероприятии работает выездная редакция «Реального времени»
С 19 по 21 мая 2022 года в Казани проходит XIII Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022». Лейтмотивом деловой программы саммита станет экономика совместного потребления и всеобщее благо халяль, а ключевыми темами предстоящего саммита — исламские финансы и партнерский банкинг, индустрия халяль, молодежная дипломатия, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции. Саммит проходит на территории Международного выставочного центра «Казань Экспо». В этом году в нем примут участие 5 000 гостей из 72 стран мира и 38 регионов России. На саммите работает выездная редакция «Реального времени».
Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ
Ильдус Зарипов, глава Лаишевского муниципального района РТ
Сейед Саид Вакили, председатель наблюдательного совета финансовой компании «Мирас»
Айнур Айдельдинов, директор некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд РТ»
Ильяс Гимадов, генеральный директор ООО «Ханский дом»
Дамир Галиев, директор по инновациям ПАО «Ак Барс» Банк
Руслан Халиуллин, начальник управления этических финансовых инструментов УК «Ак Барс Капитал»
Айрат Фаррахов, депутат Государственной думы РФ восьмого созыва
Ильдар Гильмутдинов, депутат Государственной думы РФ восьмого созыва
Оксана Султанова, дизайнер одежды «Анатомия стиля Султановой Оксаны»
Сергей Иванов, председатель Государственного комитета РТ по туризму
Рами Зайцман, финансовый консультант и инвестиционный аналитик
Алия Гайнуллина. Руководитель отдела закупок cети ресторанов «Тюбетей»
- Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ
- Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ
- Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ
- Ильдус Зарипов, глава Лаишевского муниципального района РТ
- Ильдус Зарипов, глава Лаишевского муниципального района РТ
- Ильдус Зарипов, глава Лаишевского муниципального района РТ
- Сейед Саид Вакили, председатель наблюдательного совета финансовой компании «Мирас»
- Сейед Саид Вакили, председатель наблюдательного совета финансовой компании «Мирас»
- Сейед Саид Вакили, председатель наблюдательного совета финансовой компании «Мирас»
- Айнур Айдельдинов, директор некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд РТ»
- Айнур Айдельдинов, директор некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд РТ»
- Айнур Айдельдинов, директор некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд РТ»
- Ильяс Гимадов, генеральный директор ООО «Ханский дом»
- Ильяс Гимадов, генеральный директор ООО «Ханский дом»
- Ильяс Гимадов, генеральный директор ООО «Ханский дом»
- Дамир Галиев, директор по инновациям ПАО «Ак Барс» Банк
- Дамир Галиев, директор по инновациям ПАО «Ак Барс» Банк
- Дамир Галиев, директор по инновациям ПАО «Ак Барс» Банк
- Руслан Халиуллин, начальник управления этических финансовых инструментов УК «Ак Барс Капитал»
- Руслан Халиуллин, начальник управления этических финансовых инструментов УК «Ак Барс Капитал»
- Руслан Халиуллин, начальник управления этических финансовых инструментов УК «Ак Барс Капитал»
- Айрат Фаррахов, депутат Государственной думы РФ восьмого созыва
- Айрат Фаррахов, депутат Государственной думы РФ восьмого созыва
- Айрат Фаррахов, депутат Государственной думы РФ восьмого созыва
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