В столице Татарстана ликвидируют институт «Казгражданпроект»

В Казани ликвидируют МБУ «Институт «Казгражданпроект». Соответствующее постановление опубликовано в сборнике мэрии столицы РТ.

Институт нужно ликвидировать до 1 августа. Комиссии необходимо обеспечить передачу имущества, находящегося на балансе, в состав муниципальной казны Казани. «Реальное время» направило запрос в мэрию Казани.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В феврале 2021 года мэр Казани Ильсур Метшин анонсировал появление Института развития города. «У нас был «Казгражданпроект», но с новыми силами, содержанием мы создадим этот институт», — отметил он. Новое учреждение будет помогать в развитии территорий города.

В декабре прошлого года «Реальное время» сообщало, что институт расположится в здании «Казгражданпроекта». В связи с этим там планировалось провести капремонт стоимостью 234 миллиона рублей.



Татьяна Леухина