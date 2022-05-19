Союз журналистов Татарстана запустил онлайн-энциклопедию журналистики и печати

Формат «Википедии»

По словам гендиректора ТНВ и председателя Союза журналистов Татарстана Ильшата Аминова, идея создания открытой энциклопедии татарстанской журналистики и печати появилась более 15 лет назад. Однако изначально она задумывалась в формате книги. Позже было принято решение сделать «структурированный и понятный формат — формат «Википедии». Отмечается, что энциклопедия пока содержит информацию по более чем 500 личностям и 400 СМИ за период с 19-го по середину 20-го века.

Фото: realnoevremya.ru

Руководством проекта стал сам Союз, подготовкой контента занялся Институт татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, а разработкой сайта — молодежная организация «Сэлэт». Отмечается, что основной вклад в проект был внесен бывшим председателем Союза журналистов Риммой Ратниковой, а также директором Института татарской энциклопедии Искандером Гилязовым.

— Республиканская энциклопедия — это показатель нашего отношения к истории, нашей интеллектуальной зрелости, — отметил Гилязов.

Фото: realnoevremya.ru

«Есть возможность раздать ключи всем, но цех не простой»

Руководитель «Сэлэт» Ильнур Мухаметзянов рассказал, что в дальнейших планах — создание комитета редакционной коллегии энциклопедии, которая будет разрабатывать критерии для отбора новых статей, а также заниматься подготовкой контента. Вместе с этим Ильшат Аминов подчеркнул, что на данный момент энциклопедия не содержит всей истории, но будет постоянно обновляться.

— Есть возможность раздать ключи всем, но цех не простой, люди творческие. Так будет добавляться все, и мы не найдем той середины, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru

После создания комитета редакции энциклопедия начнет пополняться новыми статьями и изменениями по итогам встреч президиума раз в 3—6 месяцев. Искандер Гилязов также добавил, что проделанная работа является «творческим тандемом», а на данный момент «энциклопедия готовая, но она живая», поэтому многое еще предстоит улучшить. Проект уже запущен в Сеть, и любой желающий может ознакомиться с материалами.

Переход в онлайн-режим

17 мая сообщалось, что в Татарстане разработали мобильное приложение и единую платформу для трансляции республиканских теле- и радиоканалов. Пока под «зонтиком» TatTVR объединились 10 СМИ, но вход открыт для всех желающих. Сервис не только удобен для потребителей, но и имеет потенциал дальнейшей монетизации.

Ильшат Аминов заявил, что республика стала первым регионом, который объединил свои теле- и радиоресурсы в единую «упаковку». Сейчас на платформе представлены пять телеканалов — ТНВ, «Татарстан-24», «Эфир», «ШАЯН ТВ», «Майдан», и пять радиостанций — «Болгар радиосы», «Китап», «Тартип FM», «Кунел» и «Искатель». Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев сообщил, что этот список может пополняться — платформа открыта для желающих присоединиться к электронным массмедиа.

Максим Кокунин