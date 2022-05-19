В Госдуме предлагают узаконить молодежное движение «Большая перемена»
На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Соответствующие документы размещены на официальном сайте ведомства.
Всероссийское движение будет состоять из региональных отделений по всей России, местных отделений в муниципальных образованиях, а также первичных отделений в школах, средних профессиональных образовательных организациях и отделениях дополнительного образования.
Среди целей организации в проекте закона указано:
- содействия проведению государственной политики в интересах детей и
молодежи;
- участия в воспитании детей, их профессиональной ориентации,
организации досуга детей и молодежи;
- создания возможностей для всестороннего развития
и самореализации детей и молодежи;
- подготовки детей и молодежи к полноценной жизни в обществе.
— Для обеспечения реализации целей своей деятельности Движение
реализует программы воспитательной работы с участниками Движения,
программы иной работы с детьми и молодежью, — говорится в законопроекте.
Участниками движения «Большая перемена» могут быть ученики школ в возрасте от 6 лет, студенты колледжей или уже выпустившиеся совершеннолетние люди, которые занимаются организацией досуга детей. Последних законопроект предлагает называть наставниками.
Отдельным пунктом в предлагаемом законе указано, что участниками движения не могут быть иноагенты, а также аффилированные с ними люди.
Участниками «Большой перемены» могут быть и другие зарегистрированные общественные объединения, за исключением политических партий, религиозных организаций и ряда других.
За активную деятельность в движении школьники могут проходить программы дополнительного образования, направляться для отдыха в детские лагеря или получать иные вознаграждения.
Отдельные требования применяются к наставникам «Большой перемены». В частности, ими могут быть только те люди, которые соответствуют требованиям, установленным Минпросвещения России. Отдельно регламентируются подготовка, переподготовка и повышение квалификации наставников.
Недавно СМИ сообщали, что экс-министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов может возглавить новое общественное движение, созданное по образу пионерии. Новое движение создадут на базе уже существующих структур, которые работают по соответствующему направлению. К такому, например, относится и «Большая перемена». Накануне, 18 мая, Фаттахов стал сопредседателем Российского движения школьников.
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