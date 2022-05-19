В Госдуме предлагают узаконить молодежное движение «Большая перемена»

Фото: движение «Большая перемена»

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Соответствующие документы размещены на официальном сайте ведомства.

Всероссийское движение будет состоять из региональных отделений по всей России, местных отделений в муниципальных образованиях, а также первичных отделений в школах, средних профессиональных образовательных организациях и отделениях дополнительного образования.

Фото: движение «Большая перемена»

Среди целей организации в проекте закона указано:

содействия проведению государственной политики в интересах детей и

молодежи;

молодежи; участия в воспитании детей, их профессиональной ориентации,

организации досуга детей и молодежи;

организации досуга детей и молодежи; создания возможностей для всестороннего развития

и самореализации детей и молодежи;

и самореализации детей и молодежи; подготовки детей и молодежи к полноценной жизни в обществе.

— Для обеспечения реализации целей своей деятельности Движение

реализует программы воспитательной работы с участниками Движения,

программы иной работы с детьми и молодежью, — говорится в законопроекте.

Участниками движения «Большая перемена» могут быть ученики школ в возрасте от 6 лет, студенты колледжей или уже выпустившиеся совершеннолетние люди, которые занимаются организацией досуга детей. Последних законопроект предлагает называть наставниками.

Фото: движение «Большая перемена»

Отдельным пунктом в предлагаемом законе указано, что участниками движения не могут быть иноагенты, а также аффилированные с ними люди.

Участниками «Большой перемены» могут быть и другие зарегистрированные общественные объединения, за исключением политических партий, религиозных организаций и ряда других.

За активную деятельность в движении школьники могут проходить программы дополнительного образования, направляться для отдыха в детские лагеря или получать иные вознаграждения.

Отдельные требования применяются к наставникам «Большой перемены». В частности, ими могут быть только те люди, которые соответствуют требованиям, установленным Минпросвещения России. Отдельно регламентируются подготовка, переподготовка и повышение квалификации наставников.

Недавно СМИ сообщали, что экс-министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов может возглавить новое общественное движение, созданное по образу пионерии. Новое движение создадут на базе уже существующих структур, которые работают по соответствующему направлению. К такому, например, относится и «Большая перемена». Накануне, 18 мая, Фаттахов стал сопредседателем Российского движения школьников.



Артем Гафаров