Песков о создании «Большой перемены»: «Никто никакие пионерии возрождать не собирается»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу по созданию молодежного движения «Большая перемена». Он сообщил, что движение не подразумевает возрождения пионерии.



— Никто никакие пионерии возрождать не собирается. Этот законопроект связан с движением — причем не просто движением школьников, а более широких возрастных рамок — и школьники, и молодежь. Идея — создать движение, с которым все нынешние организации могут солидаризироваться, — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что создание движения позволит детям из разных направлений «ощущать некое единство». По его словам, детям не собираются ничего навязывать, сообщает «РИА Новости».

Фото: движение «Большая перемена»

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Среди целей организации в проекте закона указаны: содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организация досуга детей и молодежи и др. Участниками движения «Большая перемена» могут быть ученики школ в возрасте от 6 лет, студенты колледжей или совершеннолетние лица — наставники, которые занимаются организацией досуга детей, и др.

Недавно СМИ сообщали, что экс-министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов может возглавить новое общественное движение, созданное по образу пионерии. Новое движение создадут на базе уже существующих структур, которые работают по соответствующему направлению. К такому относится и «Большая перемена». Накануне, 18 мая, Фаттахов стал сопредседателем Российского движения школьников.

Маргарита Головатенко