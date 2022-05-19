Исследование: половина казанцев выступает за введение ограничений для вождения самокатов

Фото: Максим Платонов

53% казанцев выступают за введение законодательных ограничений для вождения самокатов и электросамокатов. Об этом сообщили «Реальному времени» в сервисе по поиску работы SuperJob.

Согласно исследованию, против законодательного регулирования — 24% опрошенных жителей столицы Татарстана. По их мнению, для самокатов и электросамокатов в городе надо создавать комфортную среду.

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Число казанцев, поддерживающих введение ограничений для владельцев самокатов, практически не отличается среди мужчин и женщин, а также граждан различных возрастов.



В начале марта сервис «Авито» выяснил, что весной этого года продажи электротранспорта в Казани увеличились на 31% по сравнению с 2021 годом. Средняя цена детского самоката составила 6,3 тысячи рублей, взрослые модели — 15,2 тысячи рублей.



В столице Татарстана сезон стартовал в конце апреля. В городе начали работать 500 пунктов проката электросамокатов. Уже спустя несколько дней в ДРКБ Татарстана сообщили, что уже три ребенка с начала сезона получили различные травмы после катания на этом виде транспорта.



Татьяна Леухина