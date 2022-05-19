В Татарстане предложили создать халяль-хаб

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстан можно использовать для создания халяль-хаба в регионе, чтобы иметь связь со всеми производителями для получения доступа к логистическим цепочкам, такое мнение высказал на XIII Международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022» в Казани председатель Всемирного дня халяль Мухаммед Джинна.



По его словам, республика — значительный игрок мусульманского и немусульманского мира и может производить не только халяль-продукты в пищевом секторе, но и другие товары.

Фото: realnoevremya.ru

В частности, Джинна назвал инсулин для диабетиков. Он считает, что халяльные вакцины должны производиться во всем мире, поскольку это механизм, «соединяющий универсальные ценности». Джинна подчеркнул, что в Татарстане можно производить не только продукты для мусульман.

Сегодня сектор «халяль» становится привлекательным по всему миру, рассказал на KazanSummit заместитель министра экономики ОАЭ по вопросам внешней торговли и промышленности Абдулла Аль Салех. Затраты в него составляют уже порядка $6,5 трлн, что представляет возможности для компаний, инвесторов не из исламских стран, которые сегодня выделяют значимую часть инвестиций для этого. Как заявил Максим Решетников, министр экономического развития России, сегодня объем активов исламского мира составляет $3,6 триллиона. За три года товарооборот страны с исламским миром вырос на четверть.

Работу на мероприятии начала и выездная редакция «Реального времени». Международный экономический саммит завершится 21 мая.

В преддверии KazanSummit 2022 и других событий президент Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом ряд стран, где обсудил вопросы сотрудничества и совместного развития. Подробности — в материале интернет-газеты.

Маргарита Головатенко