Путин: «Принятие Волжской Булгарией ислама стало одной из знаменательных вех в истории нашей Родины»

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам мероприятий, приуроченных к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.



— Принятие Волжской Булгарией ислама стало одной из знаменательных вех в истории нашей Родины, оказало значительное влияние на ее становление как многоконфессионального государства, сыграло важную роль в формировании единого и сплоченного многонационального народа России. На протяжении столетий российские мусульмане вносили и вносят значительный вклад в развитие страны. Их яркие достижения в самых разных сферах — неотъемлемая часть нашего богатейшего исторического, научного, культурного, духовного наследия, — сказано в тексте телеграммы президента, размещенной на сайте Кремля.

Путин отметил важность активного участия российских мусульман в расширении международных связей страны. По его словам, это наглядно подтверждают мероприятия, прежде всего XIII Международный экономический саммит «Россия — исламский мир: KazanSummit 2022» и очередное заседание Группы стратегического видения «Россия — исламский мир».

Выездная редакция «Реального времени» начала работу на 13-м международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022». Мероприятие пройдет с 19 по 21 мая. Лейтмотивом деловой программы XIII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022» станет экономика совместного потребления и всеобщее благо халяль, а ключевыми темами предстоящего саммита — исламские финансы и партнерский банкинг, индустрия халяль, молодежная дипломатия, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции.

Маргарита Головатенко