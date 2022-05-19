Сенатор Клишас заявил, что программа импортозамещения полностью провалена

Программа импортозамещения полностью провалена, несмотря на «бравурные» отчеты отраслевых ведомств. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах», — написал он в своем Telegram-канале.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в конце марта заявлял, что уровень импортозамещения в стране по всем критическим направлениям находится в диапазоне от 80 до 100%.



В декабре прошлого года президент России Владимир Путин сообщал, что власти добились хорошего результата по импортозамещению и выполнили практически все поставленные задачи. При этом он признал, что они почти не занимались импортозамещением в сфере инноваций в связи с замещением в оборонно-промышленном комплексе.



Татьяна Леухина