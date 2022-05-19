Из челнинского зоопарка «Тулпар» перевезли животных после резонансного видео с истощенным верблюдом

В Набережных Челнах из зоопарка «Тулпар» вывезли верблюдицу Беляшку и молодого верблюда Тулпара в другой регион. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.



Это произошло после проверки прокуратуры, уточнил он в своем Telegram-канале.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, скандальное видео с истощенными животными распространилось в социальных сетях в апреле. Тогда Бурматов возмутился состоянием здоровья животных и назвал зоопарк «концлагерем».

После этого прокуратура Набережных Челнов с привлечением специалистов профильных ведомств начала проводить проверку информации о ненадлежащем содержании животных в зоопарке.

Еще в декабре прошлого года челнинская конноспортивная школа «Тулпар» не получила лицензию на право осуществления деятельности зоопарка.



Татьяна Леухина