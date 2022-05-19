McDonald’s назвала имя покупателя своего бизнеса в России

Сеть фастфуда McDonald's Corp продаст свой бизнес в России своему крупному российскому франчайзи — компании «ГиД» Александра Говора. Он управляет 25 ресторанами сети в Сибири.

Закрытие сделки ожидается в ближайшие недели, это зависит от определенных условий, в том числе и от одобрения регулятора. Говор приобретает все ресторанное портфолио сети и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом.

По соглашению он также сохраняет персонал и условия для них минимум на два года, пишет «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Говор согласился профинансировать зарплаты корпоративных сотрудников, которые работают в 45 регионах страны, до закрытия сделки.

16 мая американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила об уходе с российского рынка. СМИ со ссылкой на источники рассказывали, что компания вернется на рынок уже в середине следующего месяца, но под новым брендом.

Компания McDonald's объявила о приостановке работы своих ресторанов в России в начале марта, спустя некоторое время после начала спецоперации на Украине. В сообщении компании указывалось, что она продолжит платить своим 62 тысячам сотрудников зарплату. В России насчитывается 850 ресторанов McDonald's.



В результате приостановки деятельности на территории России и Украины американская корпорация McDonald's понесла убытки в объеме $127 миллионов в первом квартале текущего года. $27 миллионов пришлись на аренду, услуги и зарплату сотрудников. Еще $100 миллионов потеряно из-за списания продуктов, которые могут испортиться из-за закрытия торговых точек.

Татьяна Леухина