«Питейный дом» из реестра ОКН на Баумана пустят под снос

«Питейный дом» на Профсоюзной демонтируют?

Объект культурного наследия местного значения «Питейный дом» XVIII века — здание на ул. Профсоюзной 20/14, которое входит в состав другого памятника, «Хлебного базара», и граничит с еще одним — Домом печати, готовят к сносу. Положительное заключение дала государственная историко-культурная экспертиза, в нем приводятся все условия для проведения демонтажа здания. Исследование выполнил историк, председатель Общественного совета по вопросам культурного наследия Минкультуры Омской области Олег Свиридовский.

Как выяснилось, несмотря на статус ОКН, здание на Профсоюзной не является исторической постройкой XVIII века — на его месте в начале 2000-х годов построили его копию. Как говорится в акте ГИКЭ, новодел «представляет собой капитальное двухэтажное нежилое здание с крыльцом и наружной металлической лестницей, под скатной кровлей сложной формы».

— Объект, подлежащий сносу, представляет собой капитальное двухэтажное нежилое здание с крыльцом и наружной металлической лестницей, под скатной кровлей сложной формы. Здание построено в 2000-х годах. Размеры в плане — 9,6х9,5 м, — говорится в акте госэкспертизы.

Строение снесут, а образовавшийся лом будет утилизирован. Заказчиком экспертизы выступило ООО «Дом печати на Баумана». В материалах ГИКЭ не указаны причины демонтажа здания ОКН «Питейный дом».

Неоднократно реконструировался и надстраивался

Согласно данным Центра культурного наследия РТ, у «Питейного дома» не богатая история, укладывающаяся лишь в пару предложений: «Одноэтажное кирпичное строение с применением классицистических форм в оформлении экстерьера. Здание входит в комплекс «Хлебного базара». Также указано, что памятник поставлен на охрану постановлением Кабинета министров Республики Татарстан от 10.06.2009 №384 «О перечне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории г. Казани Республики Татарстан».

Известно, что в разные годы в этом доме работал казенный кабак, а затем так называемая Андреевская столовая, которая пользовалась большой популярностью среди казанских студентов конца XIX века. Сам дом неоднократно реконструировался и надстраивался, говорится в различных источниках.

В 2017 году то же ООО «Дом печати на Баумана», как собственник, планировало провести реставрацию здания. Территорию «Хлебного базара» обнесли забором. Однако на тот момент окончательное решение так и не приняли — нужна ли реставрация и каким будет дальнейшее назначение этого одноэтажного строения. В итоге «Питейный дом» теперь и вовсе пойдет под снос.

Ангелина Панченко