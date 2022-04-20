Главное к утру: Россия вновь объявит режим тишины, Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 20 апреля:
- Приложение TikTok пропало из российского App Store. По сообщениям СМИ, приложение по-прежнему можно скачать в Google Play.
- Американский автопроизводитель General Motors заявил о бессрочной приостановке работы в России. Корпорация General Motors имеет в своем активе пять брендов — Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC и австралийский Holden. 28 февраля автопроизводитель «приостановил импорт автомобилей и коммерческую деятельность в России» «в связи с кризисом на Украине и соответствующих Американских и международных санкций».
- Россия вновь объявит режим тишины, чтобы боевики и наемники из «Азовстали» сложили оружие. Сложить оружие предлагается с 14.00 (мск) 20 апреля. Вчера гуманитарным коридором для выхода с «Азовстали» никто не воспользовался. Вооруженные силы России через вице-премьера Украины довели призыв к остающимся на заводе бойцам сдаться.
- Уроженка Казани Вероника Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира в Стамбуле. Призовой фонд соревнований составляет почти $240 тысяч. Кудерметова обыграла свою соотечественницу Марину Мельникову, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счетом 6:2, 6:0. Встреча длилась 1 час 13 минут.
- Минпромторг предложил разрешить компаниям в России выпускать до 1 февраля 2023 года машины с пониженными требованиями, в том числе и экологическими. Это позволит в условиях санкций помочь как производителям машин, так и покупателям. Особый период предлагается установить до 1 февраля 2023 года и продлевать в случае необходимости.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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