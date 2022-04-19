Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Мельникову на турнире в Стамбуле
Уроженка Казани Вероника Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира в Стамбуле. Призовой фонд соревнований составляет почти $240 тысяч.
Кудерметова обыграла свою соотечественницу Марину Мельникову, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счетом 6:2, 6:0. Встреча длилась 1 час 13 минут.
В следующем круге соперницей Кудерметовой станет победительница противостояния между хорватской теннисисткой Аной Конюх и румынкой Аной Богдан, передает «РИА Новости».
Ранее Кудерметова в паре с бельгийкой Элизой Мертенс обыграла представительниц США Кори Гауфф и Кэти Макналли в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который прошел в Майами. В начале апреля спортсменка сообщила, что не будет защищать свой титул в этом году на теннисном турнире в Чарльстоне.
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