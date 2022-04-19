Из российского AppStore пропало приложение TikTok

Приложение TikTok пропало из российского App Store. Об этом сообщают пользователи Сети.

По сообщениям СМИ, приложение по-прежнему можно скачать в Google Play.

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В начале марта TikTok приостановил прямые эфиры и распространение нового контента в России из-за закона о фейках. Там отметили, что служба обмена сообщениями затрагиваться не будет. В компании продолжат следить за ситуацией в России, чтобы полностью возобновить работу.

Вчера сервисы «Яндекс.Поиск» и «Поиск Mail.ru», который входит в группу компаний VK, удалили официальные сайты Instagram* и Facebook* из поисковой выдачи. Это произошло после того, как Роскомнадзор внес их в реестр запрещенных сайтов.

*запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Татьяна Леухина