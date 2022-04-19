В России предложили разрешить выпуск машин с пониженными экотребованиями до 1 февраля

Минпромторг предложил разрешить компаниям в России выпускать до 1 февраля 2023 года машины с пониженными требованиями, в том числе и экологическими. Об этом заявили в ведомстве.

Это позволит в условиях санкций помочь как производителям машин, так и покупателям, передает ТАСС сообщение Минпромторга.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Особый период предлагается установить до 1 февраля 2023 года и продлевать в случае необходимости.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что высокие цены на автомобили в России привели к резкому падению спроса на них в марте. По итогам прошлого месяца продажи новых автомобилей упали на 63%, до 55,1 тысячи единиц. Это один из наихудших месяцев в истории российского авторынка, заявили в Ассоциации европейского бизнеса.



Татьяна Леухина