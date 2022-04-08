Главное к утру: Россия досрочно сложит полномочия в СПЧ ООН, обстрел машин с мирными жителями в Харькове
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 8 апреля:
- Россия решила досрочно прекратить свои полномочия в Совете ООН по правам человека, сообщил зампостпреда страны при организации Геннадий Кузьмин. По его словам, российская сторона рассматривает принятую Генассамблеей ООН резолюцию о приостановлении членства страны в качестве «неправомерного и политически мотивированного шага» для демонстративного наказания суверенного государства-члена ООН.
- Сенат США проголосовал за запрет импорта энергоносителей из России в ответ на события на Украине. Инициативу поддержали 55 из 100 членов верхней палаты конгресса, против не выступил никто. В итогам голосования в сенате законопроект возвращается в палату представителей для утверждения с учетом внесенных поправок.
- Россия ввела персональные санкции в отношении 228 представителей высшего руководства и парламентариев Австралии, включая премьер-министра. Также в санкционный список попали 130 представителей правительства Новой Зеландии. По данным МИД России, страна намерена в скором времени расширить санкционный список путем внесения в него военных, бизнесменов, экспертов и медийных персон Австралии.
- Накануне в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО сбили в воздухе два украинских военных вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе Херсона, а также три беспилотника, включая два «Байрактара ТБ-2». Помимо этого, российские вооруженные силы поразили еще 42 наземных военных объекта Украины. В том числе нанесен удар по скоплению украинской военной техники на ж/д станции Новоград-Волынский.
- Также по данным ведомства, в Харьковской области Украины боевики нацбатальона обстреляли машины с мирными гражданами, которые самостоятельно пытались выехать в Россию. В результате происшествия есть раненые. За сутки в Россию из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) эвакуировали более 18 тысяч человек.
- Главный редактор «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов рассказал, что неизвестный облил его купе масляной краской с ацетоном в поезде Москва — Самара. Отправление задержали на 30 минут. «Муратов, вот тебе за наших пацанов», — выкрикнул неизвестный журналисту.
- США ввели санкции против восьми членов совета директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), а также ее 28 дочерних предприятий. В санкционный список попали председатель совета директоров корпорации Георгий Полтавченко, председатель правления и гендиректор Алексей Рахманов, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Лаврищев и другие.
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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