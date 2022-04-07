Сенат США проголосовал за отказ от импорта российских энергоносителей

Сенат США проголосовал за запрет импорта энергоносителей из России в ответ на события на Украине. Об этом пишет «РИА Новости».

В поддержку законопроекта высказались 55 из ста членов верхней палаты конгресса, против не выступил никто. После голосования в сенате законопроект возвращается в палату представителей для утверждения с учетом внесенных поправок.

Фото: wikipedia.org

В начале марта США ввели запрет на весь импорт российских нефти и газа. Также руководители профильных комитетов Палаты представителей и сената Конгресса США согласовали законопроект о запрете импорта энергоносителей из России и приостановке нормальных торговых отношений с РФ и Белоруссией.



Вчера администрация США ввела полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и «Альфа-банка». Также власти ввели запрет на инвестиции в российскую экономику.



Татьяна Леухина