Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека
Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. Об этом пишет ТАСС.
За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58. Документ подготовил ряд западных стран. В их числе — США, Украина, Латвия.
В тексте резолюции отмечается, что Генассамблея принимает решение «пересмотреть вопрос в случае необходимости». Такой шаг предприняли из-за действий РФ на Украине.
После принятия резолюции Россия сохраняет место в СПЧ ООН, но лишается права голоса и права выступать.
В марте Комитет министров Совета Европы решил, что Россия перестает быть членом организации. Россия входила в Совет на протяжении 26 лет. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приостановил рассмотрение всех заявлений против России. С 16 сентября Россия перестанет быть участницей Европейской конвенции по правам человека.
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