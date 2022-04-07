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Минобороны России: вооруженные силы поразили 42 наземных военных объекта Украины

20:06, 07.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны России: вооруженные силы поразили 42 наземных военных объекта Украины
Фото: vk.com/dnr_online_su

Российские средства ПВО сбили в воздухе два украинских военных вертолета: Ми-8 и Ми-24 в районе города Херсона. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Также российские ПВО сбили в воздухе три беспилотных летательных аппарата, в том числе два «Байрактара ТБ-2». Всего за сутки вооруженные силы РФ поразили 42 наземных военных объекта Украины.

Фото: скриншот видео Минобороны России (архив)

Высокоточные ракеты воздушного базирования нанесли удар по скоплению украинской военной техники на ж/д станции Новоград-Волынский, пишет ТАСС.

С начала спецоперации российские военные уничтожили 416 беспилотников, 220 установок РСЗО и 2 003 танка и бронемашины.

Вчера Минобороны России сообщило, что воздушно-космические силы России поразили 34 военных объекта Украины, в том числе девять опорных пунктов и мест сосредоточения. Также за минувшие сутки ВС России уничтожили высокоточными ракетами топливную базу снабжения для техники украинских войск в Харьковской области.

Татьяна Леухина
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