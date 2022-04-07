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Минобороны России: боевики обстреляли в Харьковской области машины с мирными жителями

21:36, 07.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны России: боевики обстреляли в Харьковской области машины с мирными жителями
Фото: скриншот видео Минобороны

В Харьковской области Украины боевики нацбатальона обстреляли машины с мирными гражданами, которые самостоятельно пытались выехать в Россию. Об этом заявили в Минобороны России.

В Харькове с помощью минометов неонацисты провели акции устрашения против мирных жителей. В результате беспорядочных обстрелов есть раненые.

Фото: vk.com/dnr_online_su

За сутки в Россию из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуировали 18 137 человек, передает ТАСС.

Сегодня Минобороны России отчиталось о поражении 42 наземных объекта Украины. Российские средства ПВО сбили в воздухе два украинских военных вертолета: Ми-8 и Ми-24 в районе города Херсона. С начала спецоперации было уничтожено 416 беспилотников, 220 установок РСЗО и 2 003 танка и бронемашины.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью британскому телеканалу выразил мнение, что спецоперация на Украине в ближайшие дни или в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путем переговоров.

Татьяна Леухина
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