Россия объявила о санкциях против представителей высшего руководства Австралии и Новой Зеландии

Россия вводит персональные санкции против 228 представителей высшего руководства и парламентариев Австралии, в том числе премьер-министра. Об этом объявили в МИД России.

Также ограничительные меры ввели против 130 представителей высшего руководства и парламентариев Новой Зеландии, в том числе премьер-министра.

Россия намерена в ближайшее время расширить санкционный список за счет включения в него военных, бизнесменов, экспертов и медийных персон Австралии, приводит ТАСС заявление МИД.

Фото: wikipedia.org

В марте власти Австралии установили запрет на экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов в Россию. Такую меру приняли для ограничения возможностей российских предприятий, которые занимаются производством алюминия — важнейшего экспортного продукта России.



Вчера правительство Новой Зеландии заявило о намерении ввести пошлины в размере 35% на все ввозимые из России товары. Запрет на экспорт будет касаться оборудования, связанного с информационно-коммуникационными технологиями, и двигателей. Новые правила вступят в силу 25 апреля.



Татьяна Леухина