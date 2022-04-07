Главный редактор «Новой газеты» Муратов сообщил, что его облили краской в поезде

Главный редактор «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов рассказал, что его облили краской в поезде. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Новая газета. Европа».

По словам журналиста, неизвестный облил его купе масляной краской с ацетоном. Муратов был в поезде Москва — Самара.

Фото: t.me/novaya_europe/41

«Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: «Муратов, вот тебе за наших пацанов», — рассказал он.

В конце мая Роскомнадзор вынес второе письменное предупреждение редакции и учредителю издания «Новая газета». Причиной стало упоминание без надлежащей маркировки некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Издание объявило о приостановке работы до окончания специальной операции.



Татьяна Леухина