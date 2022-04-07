Россия досрочно сложит полномочия в СПЧ ООН

Россия решила 7 апреля досрочно прекратить свои полномочия в Совете ООН по правам человека. Об этом заявил зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин.

Российская сторона рассматривает принятую Генассамблеей ООН резолюцию о приостановлении членства РФ в качестве «неправомерного и политически мотивированного шага» для демонстративного наказания суверенного государства-члена ООН, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. За нее проголосовали 93 государства, против выступили 24 страны. Отмечалось, что после принятия резолюции Россия сохраняет место в СПЧ ООН, но лишается права голоса и права выступать.



В тексте резолюции отмечалось, что Генассамблея оставляет за собой право «пересмотреть вопрос в случае необходимости». Такой шаг предприняли из-за действий РФ на Украине.

В марте Комитет министров Совета Европы исключил Россию, она перестает быть членом организации. Россия входила в Совет на протяжении 26 лет. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приостановил рассмотрение всех заявлений против России. С 16 сентября Россия перестанет быть участницей Европейской конвенции по правам человека.



Татьяна Леухина