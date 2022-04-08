США ввели санкции против руководства Объединенной судостроительной корпорации и ее 28 дочерних предприятий

В санкционный список США попали восемь членов совета директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), а также 28 ее дочерних предприятий. По данным американского Минфина, ОСК разрабатывает и строит большинство российских кораблей, многие из которых, вероятно, применяются в спецоперации на Украине.

Санкции ввели против председателя совета директоров корпорации Георгия Полтавченко, председателя правления и гендиректора Алексея Рахманова, руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Андрея Лаврищева, заместителя председателя правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова и других.

Фото: ru.wikipedia.org

В качестве юридических лиц в санкционный список включены Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», Балтийский завод, Кронштадтский морской завод, Невское проектно-конструкторское бюро, АО «10-й ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод», АО «Адмиралтейские верфи» и другие, передает ТАСС.

В среду США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и «Альфа-банка». Помимо этого, в санкционный список попали премьер-министр России Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, а также «взрослые дети» президента страны Владимира Путина, ряд членов Совбеза и другие.

Диана Жиленкова