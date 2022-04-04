Итоги дня: возобновление авиасообщения с 52 странами, выплаты семьям погибших на Украине, события в Буче
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 4 апреля.
- Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран. Приостановлено действие ряда пунктов соглашения между РФ и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам России и Евросоюза от 25 мая 2006 года. Такие же изменения внесены в договоренности об упрощении выдачи виз между российским Кабмином и правительствами Норвегии, Дании, Исландии, Лихтенштейна, а также Федеральным советом Швейцарии.
- Россия с 9 апреля возобновляет авиасообщение с 52 странами. Регулярные и чартерные полеты, приостановленные из-за пандемии коронавируса, будут осуществляться в Аргентину, Афганистан, Алжир, Индию, Китай, Кувейт, Пакистан, Перу, Сербию, Сирию, Таиланд, Эфиопию, ЮАР и другие дружественные государства.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль «категорическим образом отвергает» любые обвинения в адрес страны о причастности к якобы массовым убийствам мирных жителей в украинском городе Буче. Он призвал не доверять видеокадрам и отметил, что Минобороны РФ уже выявило в них «признаки видеоподлогов и различных фейков». Подробнее — в материале «Реального времени».
- В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Буче была устроена инсценировка, когда российские военнослужащие вышли из города. По его мнению, эту ситуацию пытаются использовать в антироссийских целях. Москва видит прямую угрозу международной безопасности в подобных провокациях.
- Великобритания, председательствующая в Совете безопасности ООН, не дала согласия на проведение его заседания по ситуации в Буче, о котором запрашивала Россия. Москва намерена отправить повторный запрос. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, смысл провокации в Буче — «срыв мирных переговоров и эскалация насилия».
- Семьи погибших во время специальной операции на Украине военнослужащих из Татарстана получат от республики дополнительную материальную помощь. Единовременная выплата составит 2 миллиона рублей. Соответствующий указ подписал сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов.
- В мэрии Казани отсутствие на полках магазинов сахара, муки и гречки объяснили «спекулятивным выкупом товаров в больших объемах в первые дни марта недобросовестными предпринимателями, которые закупались по низким ценам с целью дальнейшей перепродажи». Вклад внесли и сами горожане, «решившие закупиться впрок». Именно поэтому, считают власти Казани, и возник ажиотажный спрос и пустые полки без «товаров длительного хранения».
- Тем временем в Казани сетевые магазины планируют снять ограничения на продажу товаров длительного хранения в одни руки из-за спада ажиотажа. Ситуация стала стабилизироваться. Сахар, например, лежит в магазинах по два дня, отметили власти города.
- Латвия решила понизить уровень дипломатических отношений с Россией. Причина — события в Буче. О конкретных мерах власти страны сообщат позже, по завершении внутренних процедур.
- В 2022 году на капитальный ремонт 166 многоквартирных жилых домов планируют потратить 2,4 млрд рублей. Однако эта сумма может вырасти на четверть — до 3 миллиардов рублей. «Всех нас беспокоит ситуация нестабильных цен на материалы, применяемых в капремонте. В условиях лимита финансирования остро встает вероятность дефицита материалов, что чревато невыполнением каких-либо мероприятий, — рассказал заместитель руководителя исполкома Казани, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства Искандер Гиниятуллин.
- За первый квартал 2022 года в Казани вторичное жилье подорожало на 12%. Средняя стоимость квадратного метра «вторички» по итогам января — марта составила 123 137 рублей. Это на 37% больше, чем год назад.
- Президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана Гульнара Сафина назначена заместителем председателя Государственного комитета РТ по туризму. В туристической отрасли Гульнара Сафина с 2006 года. До настоящего времени она была управляющим отеля «Релита-Казань».
- Новая госпрограмма вооружений России будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения. В частности, оружия направленной энергии, кинетического оружия и системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированных комплексов, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
- Партия «Фидес — Венгерский гражданский союз», которую возглавляет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, победила на парламентских выборах. Президент России Владимир Путин поздравил Орбана с этим и выразил уверенность, что дальнейшее развитие двусторонних партнерских связей в полной мере отвечает интересам народов двух государств, несмотря на непростую международную обстановку.
- В Татарстане месячная норма осадков может быть выполнена до конца недели. «У нас в этом месяце буквально за первые четыре дня апреля выпало около 25 мм осадков, снегопады продолжаются, поэтому, может быть, сейчас будет больше, при месячной норме в 33 мм», — рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Действующий президент Сербии Александар Вучич победил в первом туре выборов главы государств. Он набрал 59,55% голосов избирателей в первом туре по результатам подсчета 90,71% бюллетеней.
- В Казани на майские праздники средняя загрузка гостиничных объектов составляет от 60 до 90%. В городе ожидается более 100 тысяч туристов. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- С начала 2022 года в Детской республиканской клинической больнице зафиксировали 125 обращений из-за укусов животными детей. В 74 случаях кусались домашние животные, в 45 — уличные. Еще шесть раз детей кусали дикие животные.
- В Казани установят мемориальную доску народному поэту Татарстана Роберту Миннуллину. Она появится на фасаде здания по адресу: Толстого, 16а. Поэт проживал в этом доме с 2000 по 2020 год.
- Доходы России от продажи нефти и газа в этом году могут стать рекордными, несмотря на то, что страна находится под санкциями. По прогнозу Bloomberg, они могут составить около $321 миллиарда, если импортеры не введут соответствующее эмбарго.
- Разработчик игр World of Tanks и World of Warships, компания Wargaming, уходит из России и Белоруссии. Свой игровой бизнес она передала под управление Lesta Studio. На время переходного периода все продукты останутся Wargaming доступными для россиян и белорусов.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на критику со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова после слов о том, что он считает телеведущего Ивана Урганта, на время покинувшего страну, патриотом, дал свое определение понятию «патриотизм». Он указал, что «соревнования в том, кто больше является патриотом, вряд ли нужно», особенно в сегодняшней ситуации.
Татьяна ДеминаОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым