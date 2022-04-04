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Лавров: Россия усматривает прямую угрозу международной безопасности в таких провокациях, как в Буче

13:18, 04.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Лавров: Россия усматривает прямую угрозу международной безопасности в таких провокациях, как в Буче
Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с заместителем генсека ООН Мартином Гриффитсом заявил, что в украинском городе Буче была устроена инсценировка, когда российские военнослужащие вышли из города. Об этом сообщает RT.

По словам Лаврова, эту ситуацию пытаются использовать в антироссийских целях. Он отметил, что Россия усматривает прямую угрозу международной безопасности в подобных провокациях.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал события в Буче. По его словам, Москва категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей, тема должна обсуждаться на международном уровне.

Дарья Акимова
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