Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами — полный список

Фото: Максим Платонов (архив)

Россия с 9 апреля возобновляет авиасообщение с 52 странами. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

— Уровень заболеваемости идет на спад, а значит, пора расширять направления, доступные российским авиакомпаниям, — объяснил решение председатель правительства России.

Регулярные и чартерные полеты из России, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса, возобновляются в Аргентину, Афганистан, Алжир, Индию, Китай, Кувейт, Пакистан, Перу, Сербию, Сирию, Таиланд, Эфиопию, ЮАР и другие дружественные государства.

Напомним, что после начала специальной военной операции на Украине многие зарубежные страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Москва в ответ на это приняла зеркальные меры. Среди закрывших воздушное пространство Польша, Чехия, Болгария и ряд других государств. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина