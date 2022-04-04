Семьи татарстанских военнослужащих, погибших на Украине, получат от республики дополнительные 2 млн рублей

Семьи погибших военнослужащих из Татарстана во время специальной операции на Украине получат от республики дополнительную материальную помощь. Такой указ подписал сегодня президента Татарстана Рустам Минниханов. Документ пока не опубликован.



Единовременная выплата составит 2 миллиона рублей. Выплата станет дополнительной финансовой поддержкой для тех, кто потерял близких, героически отдавших долг Родине, прокомментировала руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Министерство обороны России 25 марта озвучило количество погибших и раненых российских военнослужащих в ходе специальной военной операции на Украине. По данным ведомства, погиб 1 351 человек. Ранения получили 3 825 российских военнослужащих. Новых данных о погибших ведомство пока не предоставляло.



Фото: скриншот видео Минобороны России

В начале марта президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной выплате семьям российских военных, погибших в ходе операции на Украине или в Сирии. Сумма единовременной выплаты составит 5 млн рублей. В случае ранения военнослужащих на Украине и в Сирии, они получат по 3 млн рублей.

«Реальное время» продолжает следить за ходом специальной военной операции на Украине, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Вся актуальная и проверенная информация — в сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко