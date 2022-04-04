В этом году Россия может получить рекордную прибыль от продажи нефти и газа
Доходы России от продажи нефти и газа в этом году могут стать рекордными, несмотря на то, что страна находится под санкциями. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на публикацию в Bloomberg.
Так, Россия сможет получить около $321 млрд, если импортеры не введут соответствующее эмбарго. Кроме того, страна получит рекордное положительное сальдо счета текущих операций. По подсчетам Института международных финансов, его сумма может достигать около $240 миллиардов.
1 апреля немецкий эксперт Янис Клюге заявил, что из-за значительного роста цен на спотовых рынках Россия может получить рекордные доходы от продажи газа. Он отметил, что Москва компенсирует рост инфляции благодаря заработкам с продажи энергоресурсов. За счет этого удается добиться снижения сборов налога на прибыль и НДС.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях. Из документа следует, что оплата в рублях поставляемого в недружественные страны газа касается только поставок «Газпромом» по трубопроводам. Уполномоченным банком для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов для расчетов за поставки газа выбран «Газпромбанк».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым