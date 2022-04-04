В этом году Россия может получить рекордную прибыль от продажи нефти и газа

Доходы России от продажи нефти и газа в этом году могут стать рекордными, несмотря на то, что страна находится под санкциями. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на публикацию в Bloomberg.

Так, Россия сможет получить около $321 млрд, если импортеры не введут соответствующее эмбарго. Кроме того, страна получит рекордное положительное сальдо счета текущих операций. По подсчетам Института международных финансов, его сумма может достигать около $240 миллиардов.

Фото: realnoevremya.ru

1 апреля немецкий эксперт Янис Клюге заявил, что из-за значительного роста цен на спотовых рынках Россия может получить рекордные доходы от продажи газа. Он отметил, что Москва компенсирует рост инфляции благодаря заработкам с продажи энергоресурсов. За счет этого удается добиться снижения сборов налога на прибыль и НДС.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях. Из документа следует, что оплата в рублях поставляемого в недружественные страны газа касается только поставок «Газпромом» по трубопроводам. Уполномоченным банком для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов для расчетов за поставки газа выбран «Газпромбанк».



Максим Кокунин