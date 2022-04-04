В Казани установят мемориальную лоску народному поэту Татарстана Роберту Миннуллину

В Казани установят мемориальную лоску народному поэту Татарстана Роберту Миннуллину. Постановление об этом опубликовано на интернет-портале правовой информации республики.

Ее планируют установить на фасаде здания по адресу: Толстого, 16а. Поэт проживал в этом доме с 2000 по 2020 годы.

С предложением выступали Минкульт Татарстана и Союз писателей республики. Надпись на мемориальной доске будет на русском и татарском языках.

Миннуллин был автором 34 книг на татарском, русском и башкирском языках, заслуженным деятелем искусств Татарстана и заслуженным работником культуры Башкортостана. Скончался поэт 27 марта 2020 года.

Фото: wikipedia.org

24 марта в Казани состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь народного артиста Татарстана Халиля Махмутова и заслуженной артистки России, народной артистки Татарстана Исламии Махмутовой. Мемориальную доску установили на фасаде дома по ул.Жуковского, 9, где в последние годы жизни они проживали.

Дарья Акимова