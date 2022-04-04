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Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран

14:31, 04.04.2022
Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что указ подписан исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Евросоюза. Согласно нему, Россия приостановила действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.

Кроме того, президент поручил МИД страны ввести персональные ограничения на въезд в Россию для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия.

Фото: pixabay.com

В конце марта глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в России разрабатывают проект указа об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств. Документ предусматривает ряд ограничений на въезд на территорию российского государства.


Дарья Акимова
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