Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что указ подписан исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Евросоюза. Согласно нему, Россия приостановила действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.

Кроме того, президент поручил МИД страны ввести персональные ограничения на въезд в Россию для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия.

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В конце марта глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в России разрабатывают проект указа об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств. Документ предусматривает ряд ограничений на въезд на территорию российского государства.







Дарья Акимова