Казанская мэрия обвинила в отсутствии сахара в магазинах «спекулянтов» и «недобросовестных предпринимателей»

Укрепляющийся рубль нормализует ситуацию на потребительском рынке, отдельные товары из потребительской корзины вернулись на полки, и в том числе те, цены на которые были искусственно подогреты спекулянтами. Такое мнение сегодня на совещании высказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Отчитываясь о результатах месячного мониторинга, председатель комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов заявил, что на спросе на товары первой необходимости любые колебания курса рубля и «общей обстановки в стране» отражаются в первую очередь.

— В некоторых магазинах фиксируются случаи отсутствия таких продуктов, как сахар, мука, соль, гречка. Данные явления связаны в первую очередь со спекулятивным выкупом товаров в больших объемах в первые дни марта недобросовестными предпринимателями, которые закупались по низким ценам с целью дальнейшей перепродажи, — заверил казанцев чиновник.

Впрочем, он признал, что в последующем к скупке товаров присоединились и сами граждане, «решившие закупиться впрок» указанными продуктами. Именно поэтому, считают в мэрии Казани, и возник ажиотажный спрос и пустые полки, где ранее были «товары длительного хранения».

Не помогли и ярмарки, которые мэрия попыталась проводить в целях снижения этой якобы искусственной инфляции: там тоже появился тот самый «ажиотажный спрос» на сахар, муку, да к тому же на мясо кур и «продукцию тепличного комбината «Майский». В результате весь завезенный объем товаров на таких субботних ярмарках заканчивался в течение 1,5—2 часов. Даже несмотря на установленные ограничения по отпуску товаров в одни руки.

Фото: Максим Платонов (архив)

В мэрии Казани при этом заявляют, что запаса продуктов на распределительных центрах по-прежнему хватит на месяц вперед. А отсутствие товаров на полках создано только «ажиотажным спросом населения», а не реальным дефицитом. Тем не менее ретейлеры продолжают ограничивать продажу сахара в одни руки — хотя и увеличили поставки его в магазины с 200 тонн в сутки до 500.

— Спрос на товары длительного хранения за последние недели вырос в 4—5 раз. Однако сахар уже лежит на полках два-три дня. Ситуация, в целом, стабилизировалась. В связи с чем магазины планируют снять ограничения на продажу в одни руки, — заявил Руслан Фазылянов, правда, не уточнив сроки, когда ретейлеры на это решатся.

Еще в середине марта власти Казани призвали не скупать в панике товары первой необходимости. В торговых сетях города в прошлом месяце фиксировался большой наплыв покупателей, которые запасались товарами длительного хранения — крупами, сахаром, макаронами, консервами, и это в первую очередь приводило к последующему спекулятивному росту цен.



При этом уже в началу 20-х чисел марта ретейлеры отмечали, что спрос на сыпучие продукты, в числе которых сахар, постепенно снижается. Склады магазинов дополнительно загружали товарами повышенного спроса.



Сергей Афанасьев