Работы по капремонту казанских домов могут до конца года подорожать на четверть
Капитальный ремонт многоквартирных домов в Казани пройдет по расписанию — программу в 2022 году не будут сокращать, заявил заместитель руководителя исполкома города, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства Искандер Гиниятуллин. В этом году завершается очередная трехлетняя программа капремонта казанских жилых домов — всего на 7 млрд рублей должны были отремонтировать 735 объектов.
В 2022 году на капремонт 166 многоквартирных жилых домов планируют потратить 2,4 млрд рублей — как деньги республиканского бюджета, так и средства населения. Правда, «комплексно» отремонтировать собираются лишь 29 домов, на что уйдет 771 млн рублей.
Вдобавок к капремонту домов в 2022 году капитально собираются отремонтировать 16 казанских дворов. Кроме того, в шести малоэтажных домах собираются заменить внутридомовые и внутриквартирные газопроводы и установить датчики обнаружения утечек природного и угарного газов. К датчику угарного газа установят и «запорный клапан», который автоматически должен перекрывать подачу газа при сработке датчика. Пока такая система работает лишь в пяти казанских домах.
Все аукционы на работы по капремонту объявлены, первый уже состоялся — на замену лифтов. Победил в нем ООО «Лифт-Строй компания», с которым и заключили контракт. Отбор подрядных организаций на 150 домов состоится 15 и 18 апреля.
— Всех нас беспокоит ситуация нестабильных цен на материалы, применяемых в капремонте, — признался Гиниятуллин. — В условиях лимита финансирования остро встает вероятность дефицита материалов, что чревато невыполнением каких-либо мероприятий. Но благодаря внесенным в законодательство поправкам у заказчика появилась возможность менять условия контракта в пределах 25% от исходной суммы, что позволит оперативно реагировать на ценовые изменения.
На практике это может значить, что Казани и Минфину Татарстана придется потратить в этом году на капремонт домов в столице Татарстана не 2,4 млрд рублей, как запланировано, а все 3 млрд рублей из-за роста цен на строительные материалы, который вряд ли закончится в летний, самый строительный, сезон этого года. Впрочем, в мэрии города уверяют, что сложности с поставками материалов от зарубежных компаний программы капремонта не коснутся, так как подобные материалы практически там не используются. Вместе с этим Искандер Гиниятуллин заявил, что при разработке следующих проектов будет учтена «необходимость замены таких материалов качественными отечественными аналогами».
Мэр Казани Ильсур Метшин уверен, что несмотря на нестабильность на сегодняшнем строительном рынке, Казань выполнит всю программу капремонта до конца года. Он вспомнил, что в 2021 году тоже все «буквально подпрыгивали от скачков цен». В прошлом году сдачу многих объектов пришлось даже перевести на октябрь-ноябрь, но в итоге «справились».
По данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана на 2 апреля, в республике заключили договоры на капитальный ремонт 135 многоквартирных жилых домов. Всего в этом году в регионе работы планируют провести на 760 объектах.
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