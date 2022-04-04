Работы по капремонту казанских домов могут до конца года подорожать на четверть

Фото: Максим Платонов (архив)

Капитальный ремонт многоквартирных домов в Казани пройдет по расписанию — программу в 2022 году не будут сокращать, заявил заместитель руководителя исполкома города, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства Искандер Гиниятуллин. В этом году завершается очередная трехлетняя программа капремонта казанских жилых домов — всего на 7 млрд рублей должны были отремонтировать 735 объектов.

В 2022 году на капремонт 166 многоквартирных жилых домов планируют потратить 2,4 млрд рублей — как деньги республиканского бюджета, так и средства населения. Правда, «комплексно» отремонтировать собираются лишь 29 домов, на что уйдет 771 млн рублей.

Вдобавок к капремонту домов в 2022 году капитально собираются отремонтировать 16 казанских дворов. Кроме того, в шести малоэтажных домах собираются заменить внутридомовые и внутриквартирные газопроводы и установить датчики обнаружения утечек природного и угарного газов. К датчику угарного газа установят и «запорный клапан», который автоматически должен перекрывать подачу газа при сработке датчика. Пока такая система работает лишь в пяти казанских домах.

Фото: Максим Платонов

Все аукционы на работы по капремонту объявлены, первый уже состоялся — на замену лифтов. Победил в нем ООО «Лифт-Строй компания», с которым и заключили контракт. Отбор подрядных организаций на 150 домов состоится 15 и 18 апреля.

— Всех нас беспокоит ситуация нестабильных цен на материалы, применяемых в капремонте, — признался Гиниятуллин. — В условиях лимита финансирования остро встает вероятность дефицита материалов, что чревато невыполнением каких-либо мероприятий. Но благодаря внесенным в законодательство поправкам у заказчика появилась возможность менять условия контракта в пределах 25% от исходной суммы, что позволит оперативно реагировать на ценовые изменения.

На практике это может значить, что Казани и Минфину Татарстана придется потратить в этом году на капремонт домов в столице Татарстана не 2,4 млрд рублей, как запланировано, а все 3 млрд рублей из-за роста цен на строительные материалы, который вряд ли закончится в летний, самый строительный, сезон этого года. Впрочем, в мэрии города уверяют, что сложности с поставками материалов от зарубежных компаний программы капремонта не коснутся, так как подобные материалы практически там не используются. Вместе с этим Искандер Гиниятуллин заявил, что при разработке следующих проектов будет учтена «необходимость замены таких материалов качественными отечественными аналогами».

Фото: Максим Платонов (архив)

Мэр Казани Ильсур Метшин уверен, что несмотря на нестабильность на сегодняшнем строительном рынке, Казань выполнит всю программу капремонта до конца года. Он вспомнил, что в 2021 году тоже все «буквально подпрыгивали от скачков цен». В прошлом году сдачу многих объектов пришлось даже перевести на октябрь-ноябрь, но в итоге «справились».



По данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана на 2 апреля, в республике заключили договоры на капитальный ремонт 135 многоквартирных жилых домов. Всего в этом году в регионе работы планируют провести на 760 объектах.



Сергей Афанасьев