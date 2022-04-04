С начала года в ДРКБ зафиксировали 125 укусов детей

С 1 января 2022 года в Детской республиканской клинической больнице зафиксировали 125 случаев, когда животные кусали детей. Об этом «Реальному времени» сообщили в ДРКБ.



В 74 случаях кусались домашние животные, в 45 — уличные. Еще шесть раз детей кусали дикие животные.

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Чаще всего — 82 раза — укусы оставляли собаки. Еще в 34 случаях — кошки. На прочих животных приходится девять случаев.

Напомним, в феврале на улице Карбышева в Казани собака укусила девочку за ногу, когда та возвращалась домой из школы. В связи с этим прокуратура и Следственный комитет начали проверки.

Еще один громкий случай произошел в районе улицы Минской — собака покусала девочку, когда та проходила через овраг и рощу.

В мэрии Казани сообщили, что в весенний период могут встречаться беспризорные животные, которые проявляют агрессию. Сообщать об этом можно по телефону горячей линии +7(843) 222-0444. На данный момент в городе продолжается отлов собак, в поселках организована бесплатная стерилизация для сокращения численности брошенных животных. Однако собаки могут мигрировать и скрываться, поэтому при сообщениях о них особенно важно детально описывать возможные локации, предупреждают власти Казани.