В Татарстане месячная норма осадков может быть выполнена до конца недели

Фото: Дарья Пинегина

«У нас в этом месяце буквально за первые четыре дня апреля выпало около 25 мм осадков»

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев рассказал «Реальному времени», на какой срок в Татарстане сохранится неустойчивый характер погоды.

— Близость фронтов нам обеспечивает высокую вероятность осадков, — отметил он, однако более точных прогнозов давать не стал.



Фото: Ринат Назметдинов (архив)

— У нас в этом месяце буквально за первые четыре дня апреля выпало около 25 мм осадков, снегопады продолжаются, поэтому, может быть, сейчас будет больше — при месячной норме в 33 мм, — отметил эксперт, добавив, что это «достаточно много».



Таким образом, апрель уже приблизился к выполнению месячной нормы осадков, и она может быть достигнута уже на этой неделе. В то же время март по осадкам недобирал, отметил Аухадеев.

— Стоит отметить, что снега в настоящее время на метеоплощадках тоже достаточно много. Имеется в виду высота снежного покрова. Так, в настоящее время фиксируется высота снежного покрова около 44 см, хотя, я думаю, сейчас будет больше, эту цифру сложно назвать. Проще говоря, сейчас высота снежного покрова сантиметров на 15 больше нормы для этого сезона, — заключил доцент КФУ.



«Интенсивное таяние снега будет происходить в конце недели»

По его прогнозу, погода в целом улучшится уже в ближайшие дни.

— Уже во второй половине текущей недели у нас температура устойчивая перейдет через нулевую отметку, и это действительно ознаменует приход весны. Дело в том, что у нас, конечно, уже положительные температуры в этом году наблюдались. Так, например, 20 марта и практически до начала апреля у нас держалась положительная среднесуточная температура воздуха. В то же время потом была такая вот волна холода, которую мы сейчас наблюдаем, когда температура все-таки ниже климатической нормы примерно на 2 градуса, но в ближайшее время к нам придет череда циклонов, придет она к нам с северо-запада, — рассказал Аухадеев.

Буквально со среды в Татарстан придут южные потоки — на территорию республики будет поступать относительно теплый воздух. И дневные, и ночные температуры установятся выше ноля уже к концу текущей недели, сообщил эксперт.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В целом в ближайшие десять дней ожидается положительная аномалия температуры — примерно на 2 градуса выше климатической нормы.

— Обычно в это время температура около +1 градуса, — объяснил Аухадеев.

Отвечая на вопрос, когда в Татарстане растает снег, собеседник «Реального времени» напомнил, что в прошлом году это случилось к 12 апреля.

— Как будет в этом году, сказать сложно. Но в то же время интенсивное таяние снега будет происходить в конце недели, так как дневные и ночные температуры будут положительными, — спрогнозировал Аухадеев.

В конце марта заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев рассказывал, что в апреле в Татарстане ожидается температура выше нормы на 1—1,5 градуса. Восточные районы республики при этом могут недобирать осадков.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане апрель начался с обильных осадков — снега, в том числе мокрого, и дождя. Осадки наблюдаются и сегодня днем.



Как сообщили в Гидрометцентре Татарстана, с вечера понедельника, 4 апреля, и до утра вторника, 5 апреля, в республике, в том числе и Казани, пройдет сильный снег, местами мокрый. При метели и осадках видимость ухудшится до 500—1000 метров. На дорогах ожидается сильная гололедица и снежная каша.

Татьяна Демина