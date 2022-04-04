Захарова: Россия вновь потребует созыва СБ ООН по ситуации в Буче

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания, председательствующая в Совете Безопасности ООН, не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН в связи с данной ситуацией на 4 апреля. Великобритания отказала в этом. Захарова добавила, что Россия сегодня вновь потребует созыва СБ ООН.

Фото: wikipedia.org

Сегодня утром Захарова, комментируя провокацию украинских военных и радикалов в городе Буче, заявила, что ее смысл — «срыв мирных переговоров и эскалация насилия».



Дарья Акимова