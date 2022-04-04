В Казани вторичное жилье подорожало на 12% за первый квартал 2022 года

За первый квартал 2022 года в Казани вторичное жилье поднялось в цене на 12%. Такие данные приводят аналитики портала «Авито Недвижимость».

Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в столице Татарстана по итогам квартала составила 123 137 рублей. Это на 12% выше, чем в предыдущем квартале и на 37% больше, чем год назад.

Кроме того, количество продаваемых на казанском вторичном рынке квартир уменьшилось на 4% за год и на 10% в сравнении с предыдущим кварталом. Интересовались подобным жильем пользователи «Авито Недвижимости» из Казани на 15% реже, чем годом раньше, и на 24% — чем в последнем квартале 2021 года.

Фото: Максим Платонов

Согласно другому исследованию, в марте в Казани средняя цена одного «квадрата» жилья на вторичном рынке возросла на 3,8%, а по сравнению с тем же месяцем прошлого года — на 37,1%. Средневзвешенная цена 1 кв. м в «новинках» рынка составила 145,4 тысячи рублей.



Дарья Акимова