Вучич победил на президентских выборах в Сербии
Действующий президент Сербии Александр Вучич (коалиция «Вместе можем все») победил в первом туре президентских выборов в Сербии с результатом 59,55%, по результатам подсчета 90,71% бюллетеней, согласно официальным данным Республиканской избирательной комиссии (РИК) Сербии.
За Вучичем следует экс-глава Генштаба Сербии Здравко Понош (коалиция «Объединенные для победы Сербии») — его результат 17,53%, на третьем месте Милош Йованович с результатом 5,82%.
Далее следуют Бошко Обрадович (коалиция «Патриотический блок») с результатом 4,42%, Милица Джурджевич-Стаменковски (партия «Заветники») — 4,31%, Биляна Стойкович (коалиция «Мы должны») — 3,04%, Бранка Стаменкович («Суверенисты») — 2,02%, Миша Вацич (коалиция «Сербский патриот») — 0,89%, сообщает ТАСС.
Ранее Вучич заявил, что власти Сербии готовы предложить властям Украины и России провести переговоры в Белграде, если они сочтут это уместным.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым