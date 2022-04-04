Латвия понижает уровень дипотношений с Россией

Латвия приняла решение понизить уровень дипломатических отношений с Россией. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МИД страны.

По словам министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса, о конкретных мерах будет сообщено позже, по завершении внутренних процедур. Отмечается, что это решение было принято на фоне событий в украинском городе Буче.

Фото: realnoevremya.ru

В конце марта Россия объявила о высылке из страны дипломатов Эстонии, Литвы и Латвии. Решение принято в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из стран Балтии.



Дарья Акимова